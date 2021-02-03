التشيك: تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جمهورية التشيك أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو (براغ الدولي)، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات في البد بلغ مليونًا و3 آلاف و657 حالة، أن هناك 5 آلاف و800 حالة تتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة أنها لن تخفف من القيود المشددة المفروضة حاليًا حتى تنخفض عدد الإصابات إلى ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة.