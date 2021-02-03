دراسة: تأخر التطعيمات قد يكلف اقتصاد الاتحاد الأوروبي 90 مليار يورو

أظهرت دراسة اليوم الأربعاء، أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي معرض لضربة محتملة هذا العام تكلفه 90 مليار يورو (108.19 مليار دولار) ما لم يلحق بوتيرة التطعيمات الواقية من كوفيد-19 في مناطق أخرى.تتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب الانطلاقة البطيئة للتطعيمات بالتكتل، ويشير المنتقدون إلى التقدم المحرز في بريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة باعتباره دليلا على إخفاق بروكسل وغيرها في التخطيط.وبحسب الدراسة التي أعدتها مجموعة أليانز للتأمين وأويلر هيرميس لتأمينات الائتمان، واطلعت عليها رويترز قبيل النشر، فإن تحقيق هدف مناعة 70 بالمئة من البالغين بحلول الصيف يتطلب أن يسرعالاتحاد الأوروبي وتيرة التطعيم إلى ستة أمثالها.