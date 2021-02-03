تحويلات مرورية بديلة لـ الأوتوستراد لمدة شهرين

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور؛ تزامنًا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى عند تقاطعه مع محور الأوتوستراد.وتم غلق عدد من اتجاهات الحركة المرورية اعتبارًا الساعة 12 بعد منتصف ليل الإثنين 1 فبراير ولمدة شهرين.وتكون التحويلات على النحو التالى:- غلق مدخل الطريق الدائرى من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى اتجاه المنيب.- غلق مخرج الطريق الدائرى للقادم من المنيب إتجاه شارع 306 ومحور الأوتوستراد.- غلق مدخل الطريق الدائرى من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى إتجاه القطامية.هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:-- القادم من محور الأوتوستراد -المجزر الآلى- ويرغب بالسير بالطريق الدائرى تجاه مناطق المنيب: استكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام محطة وقود وطنية والعودة بمحور الأوتوستراد فمطلع الطريق الدائرى تجاه مناطق المنيب.- القادم من الطريق الدائرى -المنيب - ويرغب بالسير تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى وحلوان: استكمال السير بالطريق الدائرى فمخرج الطريق الدائرى تجاه شارع مساكن الكندى فالسير أسفل الطريق الدائرى - طريق مستحدث - فالمأوى الدورانى العلوى تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى وحلوان.- القادم من محور الأوتوستراد -المجزر الآلى- ويرغب بالسير بالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية: استكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام محطة وقود وطنية فيمينًا شارع مساكن الكندى فالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية.ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.