إثيوبيا تنفي مقتل 50 ألف شخص في هجمات بإقليم «تيجراي»

نفت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية عن عدد القتلى في إقليم تيجراي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وكانت قد كشفت 3 أحزاب إثيوبية معارضة في إقليم تيجراي، أن أكثر من 50 ألف مدني قتلوا خلال العمليات العسكرية ضد "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".وطالبت الأحزاب الثلاثة "حزب استقلال تيجراي" و"المؤتمر الوطني لتيجراي العظمى" و"سالساي وايان تيجراي" المجتمع الدولي بالتدخل قبل وقوع كارثة إنسانية مروعة.