الملك سلمان: القضية الفلسطينية فى مقدمة أولوياتنا

‏‎جدد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، ما أكدته المملكة في كلمتها لمجلس الأمن الدولي، من التزامها بالسلام خيارًا استراتيجيًا، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة.وشدد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء على النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، بأنها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002 وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.‏‎وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الأمنية في التصدي لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية.