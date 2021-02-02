طيران التحالف الدولي يقتل 4 دواعش غربي بغداد

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على أربع جثث لعناصر بتنظيم داعش نتيجة توجيه ضربة جوية غربي بغداد.وأوضح بيان للخلية أنه وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، فإن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية ضد إحدى الأهداف في قضاء أبو غريب غربي بغداد.وأضاف البيان أن قوة من لواء المشاة 55 بالفرقة 17 في المنطقة خرج لتفتيش مكان الضربة، وعثرت على أربع جثث لعناصر إرهابية، فضلا عن أربعة أحزمة ناسفة، جرى تفكيكها وتفجيرها.