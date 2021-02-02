الأنبا مكاريوس يترأس صلوات التسبحة بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم صلوات التسبحة، وذلك بكنيسة الأنبا أنطونيوس المنيا.ويشارك بالحضور أعداد محدودة من الأقباط والشمامسة، والكهنة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.