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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تخفف حظر التجوال بـ3 ولايات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:12 م
الجزائر
الجزائر
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قرر والي ولاية الجزائر العاصمة يوسف شرفة اليوم الثلاثاء تعديل مواقيت حظر التجوال المفروض بالعاصمة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا يوميا اعتبارا من غد الأربعاء.

كما قرر واليا المسيلة وتلمسان تعديل مواعيد الحجر الصحي بهما إلى نفس المواعيد، وقررت الولايات الثلاثة مد فترة عمل المتاجر والمطاعم والمقاهي حتى الساعة التاسعة ليلا، على أن يقتصر نشاط المطاعم والمقاهي على بيع الأطعمة والمشروبات المحمولة فقط، وإعادة الفتح الكلي للقاعات المتعددة الخدمات وأماكن الترفيه.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت قبل أيام تمديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة حتى 15 فبراير الجاري.

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