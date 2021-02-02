نشوب حريق داخل شقة سكنية في المنيل

نشب منذ قليل حريق، داخل شقة سكنية بشارع الفرنساوي في المنيل بمصر القديمة، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الفرنساوي في المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وجارٍ عملية إخماد الحريق.