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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس 2021 لأصحاب المعاشات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:47 م
المعاشات
المعاشات
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس ٢٠٢١، عن طريق الرابط الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، وسيكون ضمن التقرير في الخطوات التالية، حيث قامت الحكومة المصرية بتخصيص تلك العلاوة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى توجيهات إلى الحكومة المصرية، بتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة والحماية والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة، من خلال الميكنة والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية، وبحيث يصبح هذا التحديث مكملًا للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس ٢٠٢١

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس ٢٠٢١، حيث تم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات على 4 دفعات متساوية بنظام ربع سنوية، حيث بدأ في يوليو 2020، وينتهي مع معاش شهر أبريل 2021.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

ونستعرض لكم كافة الخطوات التي من خلالها يستطيع المواطن المصري استعلام عن العلاوات الخمس:

- أولا يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني للهيئة القومية  للتأمين الاجتماعى من هنا.

- ثم يقوم المواطن المصري بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وهو للقائم بالصرف.

- بعد ذلك يكتب المواطن الأسم الأول للأم لاللغة العربية.

- والضغط على زر داخل المربع أنا لست برنامج روبوت.

- ثم الضغط على إرسال الطلب.

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس


أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، فى الأول من أبريل المقبل، بقيمة 7 مليارات جنيه.

والجدير بالذكر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد أصدر توجيهات للحكومة المصرية بالتطوير والتحديث الإلكترونى الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

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