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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:34 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا بأعداد المترددين على المستشفيات من الحالات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك عددًا من العوامل التى ساعدت على انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، أبرزها الالتزام بارتداء الكمامات خارج المنزل وفي وسائل المواصلات، بالإضافة إلى القرارات التى اتخذتها الدولة بتأجيل الامتحانات واستمرار الدراسة أونلاين لطلاب المدارس والجامعات وأسهمت في تخفيف الاختلاط بين المواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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