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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رابط موقع تسجيل الاحلال والتجديد للسيارات الملاكى وشروط التخريد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام
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تزايدت معدلات البحث عن رابط موقع الاحلال والتجديد للسيارات الملاكى وشروط التخريد والتقديم الطلبات على موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي والميكروباص للعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي، والبنزين" وتخريد السيارات القديمة التي تجاوز تاريخ تصنيعها 20 عامًا التي أطلقتها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارتي البترول والمالية من أجل تشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.

رابط موقع تسجيل الاحلال والتجديد للسيارات الملاكى

وتنشر "الدستور" رابط موقع تسجيل الاحلال والتجديد للسيارات الملاكي 2021 والمستندات المطلوبة التي حددتها وزارة الصناعة للمواطنين وشروط قبول طلبات الحصول على سيارة جديدة من المبادرة التي أطلقتها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستهدف مبادرة إحلال السيارات الملاكي والميكروباص والأجرة 2021 جميع أنواع السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى تحويل السيارات الحديثة للعمل بالغاز الطبيعي لما يعود ذلك على المواطن بالنفع والتوفير أثناء تموين سياراته بالغاز بدلًا من البنزين لأكثر من 50%.

ويتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع تسجيل الإحلال والتجديد للسيارات الملاكي من هنا.

شروط تمويل السيارات الملاكي لعملية الاحلال

- أن لا يقل سن المتقدم لطلب التحويل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا

- أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدم بالالتزام بسداد المبلغ المستحق على السيارة واثبات قدرته المالية على السداد من خلال بيان بمفردات المرتب أو سندات ملكية، أو وديعة.

- فترة السماح 3 أشهر وكذلك فترة سداد القسط تصل إلى 120 شهرًا.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على سيارة جديدة

وعن الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل تسجيل طلبات الحصول على سيارة جديدة وتخريد السيارة القديمة حددته وزارة الصناعة على النحول التالي :-

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للممستفيد والضامن.

- إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي أو ما يثبت محل اقامته هو والضامن بحيث تكون العقود أو تلك الايصالات لم يمر عليها 3 أشهر.

- رخصة سارية للسيارة القديمة المراد إحلالها.

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