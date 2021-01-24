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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أخر أخبار إحلال السيارات الملاكى 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 07:17 ص
السيارات
السيارات
منة سالم
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تبحث فئة كبيرة من المصريين عن أخر أخبار إحلال السيارات الملاكي 2021، عبر محركات بحث "جوجل"، وذلك بعد أن صرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة اتفقت مع 9 شركات سيارات محلية من أجل المشاركة في مبادرة إحلال السيارات القديمة، دون الإعلان عن أسمائها.

وأضافت الوزيرة خلال تصريحاتها إن التقديم للمبادرة يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهو (www.gogreenmasr.com) وإنه خلال أيام المعرض الثلاثة سجل 20 ألف مواطن وأنشأوا حسابات لهم على الموقع وعدد المتقدمين بطلبات للإحلال منهم أكثر من 10 آلاف طلب.

خطوات تقديم طلب إحلال السيارات الملاكي 2021:

1-يتم الدخول على موقع إحلال السيارات الملاكي عبر موقع https:www.gogreenmasr.comar

2- يتم اختيار خدمة إحلال السيارات الملاكي.

3- يتم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة المراد إحلالها.

4- من ثم يتم الضعط على تسجيل.

شروط إحلال السيارات الملاكي:

1- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة مهنية، سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

3- تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4- ألا يكون صدر ضد المتقدم حكما في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية، في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

5- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد.

6- أن يتخطى المتقدم الكشف الطبي لإثبات عدم تعاطيه أي مواد مخدرة من أي نوع، وذلك بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

7- يتم تحديد فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لإحلال سياراتهم القديمة مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية للتأكد من دقة البيانات، ثم توجيه من ينطبق عليهم الشروط للبنوك للحصول على موافقة ائتمانية مبدئية من أحد البنوك ثم تسليم السيارة القديمة لتخريدها.

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