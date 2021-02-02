ضبط 2.4 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالشرقية

تمكن ضباط المباحث بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك محل للمنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.وتم ضبط "2.4 طن منظفات صناعية، متعددة الأغراض، بدون بيانات، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.