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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021.. وكيفية تقديم الشكوى الإلكترونية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:19 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021 عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا والتي منحتها الحكومة للذين لا يجدوا قوت يومهم من العمالة الموسمية ممن لا تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي تسبب في إغلاق مجالات كثيرة تجارية سواء جزئيا أو كليا.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021

ويستطيع الراغبين في الحصول على المنحة الرئاسية للعمالة الموسيمة من الذين تتوافر فيهم الشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة والهجرة الاستعلام عن احقيتهم فيها من عدمه من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك عقب كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم، وذلك حتى لا يتكدسون أمام مقرات الصرف التي حددتها الوزارة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة كبار السن الذين من الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس القاتل الذي حصد أرواح أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن بمختلف دول العالم.

خطوات الاستعلام عن منحة الــ 500 جنيه 

يمكن للراغبين في الاستعلام عن منحة العمالة الموسمية إلكترونيا إتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا التقرير ( من هنا )

اختيار منحة العمالة من قائمة الاختيارات 

كتابة الرقم القومي للمستعلم المكون من 14 رقمًا

كتابة البيانات المطلوبة للراغب في الاستعلام

ظهور البيانات المسجلة من قبل 

الضغط على زر الاستعلام

ظهور نتيجة الاستحقاق من عدمه لصاحب الرقم القومي

خطوات تقديم شكاوي إلكترونية للذين لم تصل لهم رسائل استحقاق للمنحة 

يقدم الذين لم تصل لهم رسائل استحقاق نصية ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة والهجرة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2021 شكوى إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا )

كتابة الرقم القومي للراغب في تقديم الشكوى

كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى

كتابة نص الشكوى بالتفصيل

كتابة بيانات التواصل ( رقم التليفون والبريد الإلكتروني)

الضغط على زر إرسال

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