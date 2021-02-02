«التعليم» توجه بسرعة صرف حافز التطوير لبعض المعلمين والموجهين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستندًا جديدًا إلحاقًا بالفاكس المرسل بتاريخ 10-1-2021، والمتضمن ضوابط صرف حافز معلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي وغيره من الحوافز خلال العام الدراسي 2020-2021.وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي وموجهي رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الاعتمادات المدرجة ببند 30/3 الخاصة بحافز تطوير التعليم بموازنة المديرية بنفس الشروط والقواعد المرسلة بالفاكس السابق.كما طالبت بموافاتها بالمنصرف الفعلي على البند المذكور، وذلك من واقع منظومة الـgfmls، (بعد إنهاء إجراءات الصرف عن الفترة السابقة بالكامل) تنفيذًا لطلب قطاع موازنة الإدارة المحلية بوزارة المالية.