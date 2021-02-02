«مذهلة».. موقع نيجيري يعرض صورا فريدة لصنادل توت عنخ آمون (صور)
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:58 ص
أمينة ذكىطباعة
http://tempuri.org/tempuri.htmlعرض موقع "legit" النيجيري، مجموعة من الصور الرائعة لصنادل الفرعون المصري توت عنخ آمون والتي تعود إلى اكثر من 3300 عام، ووصف الموقع مجموعة الصنادل الفرعونية بأنها مذهلة.
وأضاف الموقع أنه تم العثور على مجموعة الصنادل بعد تم اكتشاف قبر توت عنخ آمون، من قبل هوارد كارتر في عام 1922 وهو أحد أهم الاكتشافات الأثرية على الإطلاق، مشيرا إلى أنه استغرق وفريقه 10 سنوات لإزالة القطع الأثرية من قبر الملك وكان من بين القطع الاثرية عدد كبير من الأحذية والصنادل.
كما سلط الموقع الضوء على اكتشافات مصر الأخيرة في مناطق سقارة وغيرها، حيث أشاد الموقع بالاكتشافات الأثرية الأخيرة في منطقة سقارة، بعد أن اكتشف علماء الآثار في مصر أكثر من 50 تابوتًا يعود تاريخها إلى عصر الدولة الحديثة (1570-1069 قبل الميلاد)، كما اكتشف علماء الآثار لفيفة من كتاب الموتى يبلغ طولها 13 قدمًا في مقبرة سقارة، وهي مقبرة شاسعة جنوب القاهرة.
وأضاف الموقع أنه تم العثور على مجموعة الصنادل بعد تم اكتشاف قبر توت عنخ آمون، من قبل هوارد كارتر في عام 1922 وهو أحد أهم الاكتشافات الأثرية على الإطلاق، مشيرا إلى أنه استغرق وفريقه 10 سنوات لإزالة القطع الأثرية من قبر الملك وكان من بين القطع الاثرية عدد كبير من الأحذية والصنادل.
كما سلط الموقع الضوء على اكتشافات مصر الأخيرة في مناطق سقارة وغيرها، حيث أشاد الموقع بالاكتشافات الأثرية الأخيرة في منطقة سقارة، بعد أن اكتشف علماء الآثار في مصر أكثر من 50 تابوتًا يعود تاريخها إلى عصر الدولة الحديثة (1570-1069 قبل الميلاد)، كما اكتشف علماء الآثار لفيفة من كتاب الموتى يبلغ طولها 13 قدمًا في مقبرة سقارة، وهي مقبرة شاسعة جنوب القاهرة.