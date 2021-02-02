حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 2 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيا:لا تستغل منصبك وحافظ على مكانتك، قريبا سوف تصل إلى مرحلة جني الثمار وتحقيق أهدافك.عاطفيا:انهي الخصام بينك وبين شريكك، ولا تجعل خيبة أملك فيه تزيد الفراق بينكم.صحيا:تحسن في صحتك بعد مرور فترة صعبة صحيًا عليك، فتره النقاهة مهمة حتي تستمر في التحسن.