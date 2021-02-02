حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 2 فبراير 2021
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:58 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيا:
لا تستغل منصبك وحافظ على مكانتك، قريبا سوف تصل إلى مرحلة جني الثمار وتحقيق أهدافك.
عاطفيا:
انهي الخصام بينك وبين شريكك، ولا تجعل خيبة أملك فيه تزيد الفراق بينكم.
صحيا:
تحسن في صحتك بعد مرور فترة صعبة صحيًا عليك، فتره النقاهة مهمة حتي تستمر في التحسن.
مهنيا:
لا تستغل منصبك وحافظ على مكانتك، قريبا سوف تصل إلى مرحلة جني الثمار وتحقيق أهدافك.
عاطفيا:
انهي الخصام بينك وبين شريكك، ولا تجعل خيبة أملك فيه تزيد الفراق بينكم.
صحيا:
تحسن في صحتك بعد مرور فترة صعبة صحيًا عليك، فتره النقاهة مهمة حتي تستمر في التحسن.