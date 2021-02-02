حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 2 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الأسد اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيا:ركز مع نفسك ولا تنظر للآخرين، بداية قوية فيها ربح أو مساعدة غير متوقعة، اعتمد على عقلك وأفكارك الجادة.عاطفيا:عندك حيرة.. اسمع صوت عقلك وحدسك الداخلي حتى تستطيع اختيار القرار الصحيح.صحيا:توقف عن الأكل غير الصحي وحافظ على وزنك والتزم بتعليمات الطبيب ولا تهمل صحتك.