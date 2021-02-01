«العمى الروحي» في عظة جديدة لأسقف هولندا

بثت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية العظة الأحدث للأنبا أرساني أسقف الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر.جاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "العمى الروحي"، وذلك ضمن العظات الروحية الأسبوعية التي يلقيها لدعم الأقباط روحيًا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.