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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتلال التركي يضع كاميرات تجسس على الطريق الدائري في حلب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:07 م
الاحتلال التركي الطريق
الاحتلال التركي الطريق الدائري في حلب
آية حسني
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رصد المرصد السوري، الإثنين، قيام القوات التركية بتركيب كاميرات مراقبة على طريق الـM4 "حلب– اللاذقية" الدولي، ابتداء من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، ووصولًا إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، لمراقبة تحركات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية.

وكان أشار المرصد السوري، أمس، إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا محرس لإحدى النقاط العسكرية التركية في منطقة أبوالزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب- اللاذقية m4 بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات التركية.

المرصد السوري وثّق إصابة جندي تركي برتبة رقيب، في 17 يناير، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على محارس النقطة التركية في قرية باتبو بريف حلب الغربي.

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