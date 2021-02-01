كواليس قرار اعتزال ميمي جمال التمثيل

نشأة ميمي جمال الفنية

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الفنانة ميمي بدأت نشاطها الفني وهي في التاسعة من عمرها وشاركت نجوم سينما الأبيض والأسود أعمالهم السينمائية وجمعتها قصة حب بالفنان حسن مصطفي وتزوج الثنائي وأنجبت منه بنتين توأم ورحل زوجها عام 2015 وتسبب رحيله في دخولها حالة حزن شديدة.مسيرة ميمي الفنية رغم بدايتها في السينما من عمر التاسعة مع الفنان عماد حمدي في فيلم "أقوي من الحب" عم 1953 إلا أن أنطلاقتها الفنية الحقيقية كانت من خلال المسرح حيث أنضمت لفرقة المسرح الحر، ومنها أنضمت إلي فرقة مسرح التلفزيون الكوميدية والتي قدمت العديد من الفنانين والنجوم الكوميديان في ذلك الوقت.ميمي قدمت ما يقرب من 500 عمل فني متنوع ما بين السينما والدراما والتلفزيون، وكانت أخر أعمالها عام 2016 في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي وشاركت فيه بنائًا علي رغبة حلمي الشخصية في وجودها معه.قرار ميمي باعتزال التمثيل لم يأتي بسبب شعورها بالوحده أو لإثارة الجدل، ولكن القرار حسب ما أكد مصدر مقرب منها لـ"الدستور"جاء رغبة منها للاهتمام بأحفادها وتربيتهم وقضاء معهم أكبر وقت ممكن وهو ما لاتقدر عليه من قبل بسبب أنشغالها الدائم بالتصوير، كما أنها تتلقي عروضًا طوال الوقت للمشاركة في اعماله فنية ولكنها كانت ترفض سواء أعجبت بالدور أو لاء، وتتواصل طوال الوقت مع أصدقائها داخل الوسط الفني سواء تلفونيًا او في المناسبات الفنية.