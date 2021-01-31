بعد اعتزالها.. أسباب جعلت ميمي جمال «كراش السبيعنات»

«جسم رشيق»

«أنا تعبت».. بهذه الجملة المختصرة أعلنت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، اعتزال الفن نهائيًا، خلال برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز".وأشارت ميمي جمال خلال المداخلة، إلى أنها عاشت فترة طويلة مع زوجها الفنان حسن مصطفى أكثر من 40 عامًا كزوجين في المنزل، أما خارجه فكل منهما لديه عمله.وتتمتع الفنانة ميمي جمال، بالمزيد من السحر والجمال الذى جعلها أيقونة و"كراش" لجيل السبعينات.الفنانة ميمي جمال كانت تتمتع بجسم ممشوق ورشيق، الأمر الذى أهلها لتلعب الكثير من أدوار الأغراء.