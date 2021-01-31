بعد اعتزالها.. أسباب جعلت ميمي جمال «كراش السبيعنات»
الأحد 31/يناير/2021 - 08:46 م
إسلام جمالطباعة
«أنا تعبت».. بهذه الجملة المختصرة أعلنت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، اعتزال الفن نهائيًا، خلال برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز".
وأشارت ميمي جمال خلال المداخلة، إلى أنها عاشت فترة طويلة مع زوجها الفنان حسن مصطفى أكثر من 40 عامًا كزوجين في المنزل، أما خارجه فكل منهما لديه عمله.
وتتمتع الفنانة ميمي جمال، بالمزيد من السحر والجمال الذى جعلها أيقونة و"كراش" لجيل السبعينات.
«جسم رشيق»
الفنانة ميمي جمال كانت تتمتع بجسم ممشوق ورشيق، الأمر الذى أهلها لتلعب الكثير من أدوار الأغراء.
«جمعت بين الجمال الغربي والشرقي»
ولدت الفنانة ميمي جمال لأب مصري وأم أرمينية، الأمر الذى جعلها تجمع بين الجمال الغربي والشرقي، حيث الشعر الأشقر والبشرة البيضاء الصافية.
ولدت الفنانة ميمي جمال لأب مصري وأم أرمينية، الأمر الذى جعلها تجمع بين الجمال الغربي والشرقي، حيث الشعر الأشقر والبشرة البيضاء الصافية.
«تفاصيل وجه ساحرة»
تمتلك الفنانة ميمي جمال، تفاصيل وجه ساحرة، ووصف الكثيرين عيونها بالعيون الشامية، بالإضافة إلى ثغرها وشفتيها.
تمتلك الفنانة ميمي جمال، تفاصيل وجه ساحرة، ووصف الكثيرين عيونها بالعيون الشامية، بالإضافة إلى ثغرها وشفتيها.
«غمازتها وجبهه صغيرة»
تعتبر الغمازات والجبهة الصغيرة، من مقاييس الجمال لدى المرأة، وهذا كانت تتمتع به الفنانة ميمي جمال، بالإضافة الى حاجبها.