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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فريق «الصحة العالمية» يزور مركز مكافحة الأمراض بووهان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:31 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
مروة عنبر
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زار فريق منظمة الصحة العالمية، الذي يحقق في أصول جائحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، مركزًا إقليميًا لمكافحة الأمراض كان له دور مبكر في إدارة تفشي الوباء.

وكان المحققون قد وصلوا إلى مدينة ووهان، الشهر الماضي للبحث عن أدلة، وزاروا خلال اليومين الماضيين مستشفيات عالجت العديد من المصابين الأوائل، وسوقًا للمأكولات البحرية، حيث ظهرت حالات الإصابة بالفيروس.

وجاءت زيارة الفريق لمركز السيطرة على الأمراض في ووهان، وسط ضوابط صينية صارمة على الوصول لمعلومات حول الفيروس، وستضيف الأدلة التي يجمعها الفريق إلى ما يتوقع أن تكون عملية بحث عن إجابات ستستمر لسنوات.

فيما يتطلب تحديد سبب ظهور المرض كميات هائلة من الأبحاث، تتضمن أخذ عينات من حيوانات وتحليل جيني ودراسات وبائية.

وسيطرت الصين إلى حد كبير على انتقال العدوى محليًا من خلال الاختبارات الصارمة، وتتبع دوائر اتصال المصابين، وفقًا للشرق الأوسط.

كما فرضت ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، وفرضت تدابير إغلاق بشكل روتيني على مجتمعات وحتى مدن بأكملها عقب اكتشاف حالات إصابة بها.

يذكر أن معظم حالات التفشي وقعت مؤخرًا في مناطق الشمال الشرقي المتجمد، مع الإبلاغ عن 33 حالة جديدة، اليوم الاثنين، على الصعيد الوطني في ثلاث مقاطعات.

كما أغلقت الصين المدارس، ومنعت السفر بشكل كبير خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المقررة هذا الشهر، حيث تقدم الحكومة حوافز لمواطنيها للبقاء في منازلهم خلال أهم وقت للتجمعات العائلية في أنحاء الدولة.

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