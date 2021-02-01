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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد: 547 قتلوا جراء الصراع بسوريا في يناير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:30 م
الصراع بسوريا
الصراع بسوريا
وكالات
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن 547 قتلوا في الصراع في سوريا في الشهر الأول من عام 2021.

وذكر المرصد أن بين القتلى في يناير 145 مدنيا، بينهم 37 طفلا دون سن الثامنة عشرة.

كما قُتل 106 من قوات النظام، 17 منهم جراء استهدافهم بطائرات إسرائيلية، و50 قتلوا على يد تنظيم داعش.

وقتل 92 من عناصر داعش، 90 منهم في قصف جوي من قبل القوات الروسية وفي اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

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