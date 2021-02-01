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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:44 ص
البترول
البترول
مني هيبة
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كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعمدية، عن نتائج الاستثمارات التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية بمختلف الأنشطة، موضحًا خطته المستقبلية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي، أبرز الأرقام التي وردت في بيان وزير البترول بشأن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين، والذي ألقاه أمام مجلس النواب أمس الأحد، توضيحًا لحقيقة الاستثمارات المنجزة حتى الآن، والمستهدف تنفيذه خلال الخطة الخمسية المقبلة، والتي جاءت كالتالي:

1- تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي 2018-2019 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من العجز.
2- تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من عام 2020-2021 بما يعادل 3.7 مليار جنيه.
3- تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%.
4- تحقيق معدلات غير مسبوقة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بداية النشاط، حيث تم توصيل 11.8 مليون وحدة سكنية على مدار 40 عاما، منها 60% خلال 25 عاما، و40% خلال 5 سنوات فقط.
5- توصيل الغاز الطبيعي إلى 4.6 مليون وحدة سكنية منذ يوليو 2015، بنسبة 40%.
6- توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضيين.
7- انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب لتصل إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل تقريبا متوسط الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب، ما أدى إلى استعادة الثقة وزيادة استثمارات الشركاء الحاليين، ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.
8- جذب المزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية فى العديد من المناطق خاصة منطقة البحر الأحمر لأول مرة، تحقيقا لخطة تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

- أهم إنجازات القطاع خلال أزمة كورونا

تمكن القطاع من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة أزمة كورونا، بشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجي، وشملت 5 ملايين برميل زيت خام أبريل الماضي، بوفر قدره 1.6 مليار جنيه.

9- شراء 90 ألف طن بوتاجاز مايو الماضي، بوفر بلغ 720 مليون جنيه.
10- التعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجلة وفرت حوالي 560 مليون جنيه.
11- التعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة بوفر يصل إلى 1.3 مليار جنيه.

خطة القطاع المستقبلية

وقال وزير البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تسعى إلى تحقيق خطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة تشمل:

12- زيادة نسبة مشاركة قطاع البترل في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
13- تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2023.
14- رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
15- تعزيز دور مصر في المنطقة.

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