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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الكهرباء»: 1.07 مليون طلب تركيب عداد كودي حتى أول فبراير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:23 ص
محمد شاكر
محمد شاكر
محمود مرعي
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تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية، منذ تفعيلها في يوليو من العام الماضي حتي 1 فبراير الجاري.

وأوضح التقرير، أن المنصة تستقبل حوالي 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، حيث تلقت المنصة حوالي 1.07 مليون (مليون و70 ألف) طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.45 مليون وحدة (2 مليون و450 ألف وحدة عقارية)، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، في تستمر الشركات في استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات حيث بلغت المعاينات حتى الآن أكثر من 200 ألف معاينة.

وتابع، أن المنصة تستقبل أيضًا عدد كبير من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية، كما أكد على سرعة استكمال الإجراءات لتنفيذ كافة طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

وأكد أيضًا على استمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية مارس من العام الجاري.

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم.
 

 
 
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