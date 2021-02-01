إصابة طفلة في حريق شقة بدمياط

نشب حريق ضخم في شقة بعمارات مساكن الغزل في مدينة دمياط، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الشقة وتصاعد الأدخنة منها.وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإنقاذ الأطفال.وججرى إخماد الحريق الذي أسفر عن إصابة طفلة بحروق في اليد، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.