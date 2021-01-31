«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، باستجابة مجلس الوزراء للمبادرة التي أطلقها أمس، والتي تهدف إلى توثيق أوضاع القرى قبل إطلاق المشروع القومي لتطوير 1500 قرية، لتوثيق الفرق.













وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه اقترح مبادرة لأهالي القرى الـ1500 المستهدفة، في 50 مركز و20 محافظة، بتوثيق مشهد القرى الآن، وأن يقارنوا بين الماضي والحاضر، وشكل القرى قبل وبعد والتحديث.







