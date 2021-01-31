نواب الوفد يرفضون استقالة أبوشقة ويطالبونه برئاسة الهيئة البرلمانية بالشيوخ

فاجأ وفد من نواب «حزب الوفد» بمجلسي الشيوخ والنواب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس «حزب الوفد» ووكيل أول مجلس الشيوخ، بزيارة لمكتبه رافضين ما جاء في أحد البرامج باعتزامه تقديم استقالته وترك الحزب للفوضى والفتن.وطالب النواب المستشار بهاء الدين أبوشقة خلال زيارتهم بأن يترأس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ باعتباره أكثر شخصية تعبر عن سياسة الحزب وآراء الوفديين بما له من باع طويل في السياسة وأنه مشهود له بالكفاءة وسياسي بارع، وهو الوحيد القادر على العبور بسفينة الوفد إلى بر الأمان.يأتي هذا في إطار ثوابت ومبادئ حزب الوفد العريق ومساندة الدولة والوقوف بجوار القيادة السياسية.