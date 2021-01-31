الأساقفة يشاركون في احتفالية مرور 60 عاما على تأسيس «الإكليريكية»

صلى الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، القداس الإلهي، في كنيسة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بالتزامن مع الاحتفال الذي تقيمه الكلية اليوم بالذكرى الـ 160 لنياحة البابا كيرلس الرابع الشهير بـ"أبي الإصلاح القبطي"، والذكرى الـ 60 لافتتاح مبناها الحالي.ة شارك في الصلاة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الإكليريكية بالأنبا رويس، وعدد من الآباء الكهنة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.