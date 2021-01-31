مصرع أمين شرطة بالمنوفية بطلق ناري في الرأس

صرّح مصدر أمني بمحافظة المنوفية، قبل قليل، بمصرع أمين شرطة، يُدعى "ن.ا" 42 عامًا، يعمل بقسم شرطة سرس الليان، بطلق ناري في الجمجمة، وتقرر إيداعه مشرحة المستشفى التعليمي بشبين الكوم.حيث تحددت إصابة أمين الشرطة بتلقيه عيارًا ناريًا من أسفل الذقن باتجاه الجمجمة، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتُجري جهات التحقيق عملها لمعرفة أسباب الواقعة، وقررت النيابة نقل جثمان المتوفى للمستشفى التعليمي لعرضه على الطب الشرعي.وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها ومعاينة موقع الحادث، ومحاورة شهود العيان عن ملابسات الواقعة، واستخراج تصاريح الدفن.