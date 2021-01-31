الحكم على متهم بقتل جاره 21 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز الحكم على عامل مصنوعات جلدية قتل جاره لجلسة 21 فبراير المقبل.صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.كشف أمر الإحالة قيام المتهم "حسن.م"، عامل مصنوعات جلدية بقتل المجني عليه محمد فتحي عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما تحصل على سلاحين أبيضين «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وقصد الحانوت محل عمل المجني عليه، وما أن أبصره فبسط يده لقتله وما بسط الأخير يده لردعه فأشهر في مواجهته السلاح الأبيض السابق البيان وعاجله بطعنة في صدره قاصدا من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيا بالأوراق والتي أودت بحياته.‎