نائب تركي معارض: أردوغان مسؤول عن إراقة الدماء والتخريب بسوريا

أكد ولي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن رئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتكب أخطاء جسيمة في سوريا نتيجة تدخلاته السافرة والخطيرة في البلاد منذ بداية أزمة، بحسب ما أفادت به الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال جلسة للبرلمان التركي: "أردوغان هو المسؤول عن إراقة الدماء في سوريا والعراق، مضيفًا أن تدخلاته الصارخة والخطيرة في سوريا أثرت سلبًا على البلاد، وهي السبب وراء التخريب هناك".كما حذر "أغبابا" من نتائج السياسات الخارجية لتركيا في ظل وجود النظام الحاكم، مشيرا إلى أن "تدخل تركيا في شؤون أي دولة من دول الجوار سيؤدي في النهاية، سواء بشكل مباشر أوغير مباشر، إلى تدمير تركيا، مضيفا أن أزمة اللاجئين السوريين كانت نتيجة مباشرة لتدخل نظام أردوغان في الشأن السوري".وتابع السياسي المعارض في تصريحاته، أن أردوغان يقف وراء تدمير سوريا، وعرض البلاد لأزمة اللاجئين دون داع، بسبب سياسته الخاطئة في التعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أن سياسات النظام الحاكم جعلت العرب جميعًا يجتمعون على عداوة تركيا.