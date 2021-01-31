حظك اليوم.. برج الثور الأحد 31 يناير 2021
الأحد 31/يناير/2021 - 09:34 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:
مهنيا: تسعى لإثبات ذاتك بين زملائك ولا تتوانى في عملك وتقديم المساعدة للجميع، مكافأة في الطريق إليك لجهودك.
عاطفيا: احرص على البقاء وقت أكبر مع شريكك فهو في حاجة إليك وإلى دعمك له هذه الفترة.
صحيا: قلل من عصبيتك وتوترك الزائد حتى لا يؤثر ذلك على صحتك بالسلب ويسبب لك الصداع الدائم.
مهنيا: تسعى لإثبات ذاتك بين زملائك ولا تتوانى في عملك وتقديم المساعدة للجميع، مكافأة في الطريق إليك لجهودك.
عاطفيا: احرص على البقاء وقت أكبر مع شريكك فهو في حاجة إليك وإلى دعمك له هذه الفترة.
صحيا: قلل من عصبيتك وتوترك الزائد حتى لا يؤثر ذلك على صحتك بالسلب ويسبب لك الصداع الدائم.