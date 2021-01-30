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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«وليامز» تدعو الليبيين لجلسة حوارية مباشرة بشأن السلطة التنفيذية

السبت 30/يناير/2021 - 11:48 م
ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز
عبير سليم
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دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مساء اليوم السبت، الليبيين إلى جلسة حوارية مباشرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طرابلس غدا، عبر منصة الحوار الرقمي، بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.

ووفقا لبيان صادر عن البعثة الأممية، عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه الدعوة تأتي التزامًا منها بالشفافية ومشاركة عموم الليبيين في العملية السياسية، موضحة أنه في ضوء توقعها طرح عدد كبير من الأسئلة، سيقوم فريق البعثة بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها لاحقًا.

وأشار البيان إلى أن المبعوثة ويليامز، تأمل مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب في هذه الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة.

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