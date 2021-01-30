مواعيد مسلسل فى بيتنا روبوت على cbc



مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت على cbc

نقدم لمتابعي الدستور مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت على cbc من بطولة عدد كبير من الفنانين الشباب، والعمل الكوميدي حقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية عبر قنوات CBC وقناة CBC DRAMA حيث تعرض كل قناة المسلسل الجديد في 3 مواعيد مختلفة.

فتعرض القناة العامة العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء وتعاد مرة أخرى في الساعة الثانية والنصف صباحا ويعاد مرة أخرى في الثانية عشرة ظهرا، كما تعرض الحلقة عبر قناة الدراما في تمام الساعة الحادية عشرة وتعاد للمرة الأولى عبر القناة نفسها في تمام الساعة الخامسة صباحا والمرة الأخيرة للإعادة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى وجود الحلقات عبر منصة واتش إت بصورة حصرية، بالإضافة إلى مقاطع من المسلسل عبر السوشيال ميديا للمنصة الإلكترونية والقنوات العارضة.





أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة جماعية من بطولة هشام جمال وشيماء سيف وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة ودلال عبدالعزيز وشيرين، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الموجودين كضيوف للشرف، منهم دنيا سمير غانم وناهد السباعي وأوس أوس والعمل من تأليف ورشة كتابة ومن غخراج وليد الحلفاوي ومن إنتاج شركتي روزناما وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

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زادت معدلات البحث عن مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت على cbc عبر المواقع الإلكترونية خلال الأيام الماضية بعد تحقيق المسلسل مشاهدات عالية للغاية خلال الحلقات الأربع الأولى، ونرصدها خلال هذا التقرير.