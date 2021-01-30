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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غادة عبدالرازق تعود للبنان من أجل «لحم غزال»

السبت 30/يناير/2021 - 02:48 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
دعاء عبد المقصود
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تعود الفنانة غادة عبد الرازق خلال أيام إلى لبنان لاستئناف تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "لحم غزال" والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وكان المسلسل قد توقف بعد أسبوع تصوير بسبب الإغلاق العام في لبنان لتفشي فيروس كورونا واضطرت الجهة المنتجة للعمل لبحث خطة بديلة لتصوير المسلسل في حال استمرار الإغلاق، حيث من المقرر أن يتم تصوير أكبر نسبة من مشاهد العمل ببيروت على أن يتم استكمال باقي المشاهد في إحدي الدول العربية.

"لحم غزال" من بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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