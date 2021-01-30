رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تمدد حظر التجول المفروض لـ15 يومًا في 19 ولاية

السبت 30/يناير/2021 - 03:15 م
عبد العزيز جراد
عبد العزيز جراد
أ ش أ
طباعة
قرر عبدالعزيز جراد، الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم السبت، تمديد فترة حظر التجوال المفروض من الساعة 8 مساء إلى 5 فجرا بسبب فيروس كورونا لمدة 15 يوما، اعتبارا من غد الأحد في 19 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فإن القرار يشمل 19 ولاية هي الجزائر العاصمة وباتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والـمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان.

وأوضح أنه يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.

وأكد البيان أن هذه التدابير تأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا والمدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة، الذي انتهجته السلطات الجزائرية، التي تهدف إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقًا لتطور الوضع الوبائي.

وأشار البيان إلى أن هذه التدابير تراعي الـمتطلبات التي تقتضيها ضرورة ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل أفضل الظروف، لاسيما من خلال زيادة توفير النقل وتحسين ظروف تنقل الـمواطنين.

وأكد البيان أن أجهزة الأمن ستتولى العمل على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية الـمعتمدة لكل وسيلة نقل من قبل اللجنة العلمية لمراقبة تطور وباء فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.

وأشار البيان إلى أنه تقرر استمرار غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة في كافة الولايات لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى غلق عدة أنشطة لمدة 15 يوما هي صالات الرياضة المغطاة والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام والترفيه والشواطئ، ودور الشباب، والفتح التدريجي والمراقب للمراكز الثقافية، مع التأكد من التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد مواعيد غلق بعض الأنشطة التجارية في السابعة مساء لمدة 15 يوما، بينما يتعين على الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع أن تقتصر أنشطتها على بيع الـمشروبات والـمأكولات الـمحمولة فقط، على أن تغلق أبوابها في السابعة مساء.

وأكد البيان استمرار منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، في كافة الولايات، خاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء، بالإضافة إلى منع عقد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.

ودعت الحكومة الجزائرية المواطنين إلى الـمزيد من التعبئة والانضباط للحدّ من انتشار وباء الكورونا، ومواجهة هذا التحدي الصحي الكبير.

موضوعات متعلقة

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

السيد نجم: فى النهاية للكتابة عادات تخص الكاتب وحده

منتدى السينما بباريس ينظم ندوة افتراضية حول المشهد الشعرى الشبابى

شيماء أحمد: الكتابة بخط اليد تعني أن تلمس روح ما كُتب عن قرب

أحمد فضل شبلول: المخطوطات الأولى ما هي إلا بروفة للكتابة