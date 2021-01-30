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مصر

الاثنين.. بدء تسليم 408 وحدات بـ«سكن مصر» في 6 أكتوبر الجديدة

السبت 30/يناير/2021 - 10:36 ص
سكن مصر
سكن مصر
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ بعد غد الإثنين 122021، وحتى يوم الإثنين 132021، تسليم 408 وحدات سكنية (17 عمارة) بمشروع "سكن مصر" (المرحلة الثالثة) شمال الواحة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وفي بيان للوزارة، أوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 149، يوم الإثنين 122021، ووحدات العمارة رقم 150، يوم الثلاثاء 222021، ووحدات العمارة رقم 151، يوم الأربعاء 322021، وتخصيص يوم الخميس 422021، لمن تخلف عن الاستلام، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 152، يوم الأحد 722021، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الإثنين 822021، ووحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 922021، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 1022021، وتخصيص يوم الخميس 1122021، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 77، يوم الأحد 1422021، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الإثنين 1522021، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الثلاثاء 1622021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 1722021، وتخصيص يوم الخميس 1822021، لمن تخلف عن الاستلام، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 2122021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الإثنين 2222021، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الثلاثاء 2322021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأربعاء 2422021.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 2822021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 132021، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

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