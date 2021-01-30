حظك اليوم.. برج الدلو السبت 30 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:مهنيا: حياتك العملية تؤثر بشدة على حياتك اليومية، حاول أن تكون أكثر مرونة واتزان ونظم وقتك لتنجز أعمالك ولا تترك شئ للظروف.عاطفيا: لابد أن تفرق بين العفوية والصريحة، لكي لا تكون حاد وجارح مع شريكك وأن تخسره أو تؤذيه بكلامك وتصرفاتك معه.صحيا: إذا شعرت أنك تعاني من أي مشاكل صحية اتخذ احتياطاتك جيدا وتجنب القيام بالأعمال والمهام الصعبة، وابتعد عن المشروبات البارده.