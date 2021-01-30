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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان السبت 30 يناير 2021

السبت 30/يناير/2021 - 08:27 ص
الميزان
الميزان
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:

مهنيا: تتلقى مكافأة وتلقي المدح والاهتمام في عملك وتشعر أن الحظ يحالفك هذه الأيام، استغل الفرصة وابداء في التقدم في عملك خطوة بخطوة.
عاطفيا: أنت تقع في حب يشغل وقتك وتفكيرك، وازن بين عقلك وعاطفتك لتكمل حياتك بشكل أفضل وتحكم في انفعالاتك وتخلي عن عصبيتك قليلا حتى لا تندم بعد ذلك.
صحيا: تشعر بوعكة صحية ولكن بسيطه وسوف تنتهي قريبا، اهتم بصحتك حتى لا يصيبك الضعف، واستعمل الاعشاب والأشياء الطبيعيه لتخطي هذه الأزمة.

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