حظك اليوم.. برج الميزان السبت 30 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيا: تتلقى مكافأة وتلقي المدح والاهتمام في عملك وتشعر أن الحظ يحالفك هذه الأيام، استغل الفرصة وابداء في التقدم في عملك خطوة بخطوة.عاطفيا: أنت تقع في حب يشغل وقتك وتفكيرك، وازن بين عقلك وعاطفتك لتكمل حياتك بشكل أفضل وتحكم في انفعالاتك وتخلي عن عصبيتك قليلا حتى لا تندم بعد ذلك.صحيا: تشعر بوعكة صحية ولكن بسيطه وسوف تنتهي قريبا، اهتم بصحتك حتى لا يصيبك الضعف، واستعمل الاعشاب والأشياء الطبيعيه لتخطي هذه الأزمة.