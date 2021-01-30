حظك اليوم.. برج السرطان السبت 30 يناير 2021
السبت 30/يناير/2021 - 08:19 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:
مهنيا: تعمل منذ فترة على فكرة أو مشروع جديد يؤتي ثماره قريب، وهذا يشجعك على العمل بشكل دائم ومستمر الفترة القادمة.
عاطفيا: لا تهمل أحبابك بسبب ضغوط العمل، اهتم بهم واعطيهم من وقتك واعمل على تحسين علاقتك مع الشريك لأنه يعاني من العصبية الزائدة هذه الفترة.
صحيا: تمتلك النشاط والحيوية حاول أن تستغل ذلك لتبقى في حالة نفسية مرتفعة، وتعاني من الإرهاق بسبب الضغوط الزائدة.
مهنيا: تعمل منذ فترة على فكرة أو مشروع جديد يؤتي ثماره قريب، وهذا يشجعك على العمل بشكل دائم ومستمر الفترة القادمة.
عاطفيا: لا تهمل أحبابك بسبب ضغوط العمل، اهتم بهم واعطيهم من وقتك واعمل على تحسين علاقتك مع الشريك لأنه يعاني من العصبية الزائدة هذه الفترة.
صحيا: تمتلك النشاط والحيوية حاول أن تستغل ذلك لتبقى في حالة نفسية مرتفعة، وتعاني من الإرهاق بسبب الضغوط الزائدة.