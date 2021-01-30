حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 30 يناير 2021
السبت 30/يناير/2021 - 08:19 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:
مهنيا: حاول أن تجد الأفكار الجديدة التي تميزك عن أصدقائك في العمل خلال الفترة القادمة حتى تحقق ما تريده في حياتك المهنية.
عاطفيا: انتبه ولا تجعل علاقتك مع الشريك خلافات لا تنتهي بسبب انفعالك عليه وتتحول علاقتكم شجار دائم وتجعله ينفر منك.
صحيا: سبب التعب والكسل الذي تشعر بيه هو نفسي بحت، هون على نفسك واخرج للطبيعة لتتحسن من نفسيتك وصحتك.
مهنيا: حاول أن تجد الأفكار الجديدة التي تميزك عن أصدقائك في العمل خلال الفترة القادمة حتى تحقق ما تريده في حياتك المهنية.
عاطفيا: انتبه ولا تجعل علاقتك مع الشريك خلافات لا تنتهي بسبب انفعالك عليه وتتحول علاقتكم شجار دائم وتجعله ينفر منك.
صحيا: سبب التعب والكسل الذي تشعر بيه هو نفسي بحت، هون على نفسك واخرج للطبيعة لتتحسن من نفسيتك وصحتك.