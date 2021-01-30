حظك اليوم.. برج الثور السبت 30 يناير 2021
السبت 30/يناير/2021 - 08:18 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:
مهنيا: استشير أهل الخبرة قبل أن تأخذ أي خطوة جديدة، تغيرات ايجابية نتيجة اهتمامك بعملك واجتهادك فيه.
عاطفيا: لا تدخل الآخرين في علاقتك العاطفية واستمع لصوتك قلبك وعقلك حتى لا تزيد الخلافات بينك وبين الحبيب.
صحيا: حاول أن تمارس التمارين الرياضية والعادات الصحية وابتعد عن التدخين والمدخنين حتى تشعر بالنشاط وتحافظ على وزنك وصحتك.
مهنيا: استشير أهل الخبرة قبل أن تأخذ أي خطوة جديدة، تغيرات ايجابية نتيجة اهتمامك بعملك واجتهادك فيه.
عاطفيا: لا تدخل الآخرين في علاقتك العاطفية واستمع لصوتك قلبك وعقلك حتى لا تزيد الخلافات بينك وبين الحبيب.
صحيا: حاول أن تمارس التمارين الرياضية والعادات الصحية وابتعد عن التدخين والمدخنين حتى تشعر بالنشاط وتحافظ على وزنك وصحتك.