طارق تهامي: التواصل الإلكتروني مع شباب الوفد استعدادًا للمحليات

قال الوفدي طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومجلس الشيوخ، إن اجتماع اليوم مع شباب الوفد هو بداية لسلسة من الاجتماعات واللقاءات الكبري خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد لخوض انتخابات المحليات.وأضاف «تهامي» أن اجتماع اليوم ليس له علاقة بالشأن الداخلي للحزب، لكن من أجل انتخابات المحليات المقبلة خاصة أن القانون الجديد لانتخابات المحليات سيتطلب مشاركة 13 ألف شاب على مستوى الجمهورية.وأوضح أن سلسلة الاجتماعات واللقاءات القادمة ستتميز بالتواصل الالكتروني والعمل المنظم وتم الاتفاق مع شركة متخصصة في هذا الشأن.وأشار إلى أنه جاري وضع جدول زمني لاجتماعات الشباب خلال الفترة المقبلة وسيكون حضور الاجتماع واللقاءات التزام للشباب.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، اليوم، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.وترأس الاجتماع فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.