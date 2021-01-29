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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رصد شامل لأداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية فى أسبوع

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:26 م
الأسهم الخليجية
الأسهم الخليجية
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تباين أداء مؤشرات بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.78% خاسرًا 69.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8807.02 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 2.63% خاسرًا 98.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3649.12 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.79% خاسرًا 191.81 نقطة ليغلق عند مستوى 10544.54 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار ريال، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت للأسبوع الرابع على التوالي.

بورصة السعودية
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.78% خاسرًا 69.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8807.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 838.1 مليون سهم بقيمة 28.5 مليار ريال عبر تنفيذ 1.3 مليون صفقة، وخسر رأس المال 29 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.098 تريليون ريال.

وتصدر سهم "باعظيم" القائمة الخضراء بنسبة 20.41%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 8.55%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 8.42%، فيما تصدر سهم "سوليدرتي تكافل" القائمة الحمراء بنسبة 6.92%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 6.82%، ثم سهم "سامبا" بنسبة 5.49%، فيما تصدر سهم "باعظيم" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.

بورصة مسقط
انخفض المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.63% خاسرًا 98.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3649.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 49.23 مليون سهم بقيمة 6.85 مليون ريال، وخسر رأس المال السوقي 26.13 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.31 مليار ريال.

وتصدر سهم "الحسن الهندسية" القائمة الخضراء بنسبة 71.43%، ثم سهم "عمان للمرطبات" بنسبة 19.91%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 7.23%، فيما تصدر سهم "البنك الوطني" قائمة الأسهم الحمراء بنسبة 15.54%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 13.16%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 11.63%.

الأسواق الإماراتية
هبطت بورصة دبي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي بنسبة 1.4%، متأثرة بتراجع أسهم قيادية على رأسها سهم إعمار العقارية، فيما ارتفع سهم بورصة أبوظبي بنسبة 0.5%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

بورصة الكويت
فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الرابع على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.07% رابحًا 60.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5747.89 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.35% رابحًا 83.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.66 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحًا 13.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4690.23 نقطة، كما ارتفع "رئيسي 50" بنسبة 0.34% رابحًا 16.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4860.24 نقطة.

بلغ حجم التداول ببورصة الكويت 2.02 مليار سهم بقيمة 252.16 مليون دينار، عبر تنفيذ 61.47 ألف صفقة.

بورصة قطر
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.79% خاسرًا 191.81 نقطة ليغلق عند مستوى 10544.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 942.04 مليون سهم بقيمة 2.57 مليار ريال عبر تنفيذ 50.87 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار ريال ليغلق عند مستوى 612.506 مليار ريال، وتراجع 73 سهمًا، فيما ارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم وحيدًا.

وهبط ببورصة قطر، قطاع العقارات بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.05%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.73%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.19% و0.06% على الترتيب.

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