سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر

ويقدم « الدستور » لقراءه سعر الدولار اليوم السبت 30-1-2021 في مصر، الذي شهد استقرارا ملحوظا اليوم، بعد أن شهدت أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي حالة من التباين، بسبب الأجواء الاقتصادية السيئة التي تسببت فيها إنتشار فيروس كورونا المستجد. سعر الدولار اليوم السبت 30-1-2021 في مصر استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت 30-1-2021 في مصر مقابل الجنيه المصري، في البنوك، وشركات الصرافة، وفي ماكينات الصراف الآلي.



وسجل متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، حوالي ما يقرب نحو 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت 30-1-2021 في مصر مقابل الجنيه المصري، في البنوك، وشركات الصرافة، وفي ماكينات الصراف الآلي.وسجل متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، حوالي ما يقرب نحو 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك مصر، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، أما في المصرف المتحد، بلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.



وفي بنك HSBC بلغ سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى البنك الأهلي الكويتي، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع، أمام في بنك الأهلي القطري QNB وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.



وأنهى الدولار الأمريكي التعاملات خلال الأسبوع الماضي على تراجع طفيف لتسجل 15.676 جنيه للشراء و15.776 جنيه للبيع، وذلك عقب الأحداث الذي شهدها الأسبوع الماضي من تنصيب جو بايدن، وكذلك الأحداث الإرهابية في العراق فضلا عن الإغلاق التام التي فرضته الدول بسبب إنتشار فيروس كورونا.

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ترتفع عمليات البحث على الإنترنت "جوجل" يوميًا من قبل المواطنين والمستثمرين، عن أسعار الدولار اليوم السبت في مصر، بالتزامن مع بداية تعاملات الأسبوع عقب الأجازة الأسبوعية في المصالح الحكومية، ما جعلنا نرصد سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه في البنوك المصرية.