رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قاتل صديقه بقنا: «لحظة غضب قضت علينا أحدنا قتيل والثانى سجين»

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:03 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
طباعة
جلس الصديقان كعادتهما يوميا يتسامران فى محبة وود فهما جيران وصديقا العمر منذ طفولتهما، ولم يخطر ببالهما أن لحظة غضب وسط المزاح ستقضى على مستقبلهما فيموت الأول ويقبع الثانى خلف القضبان.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع نور ابراهيم عبد المطلب ٢١ سنة عامل ومقيم بقرية الخطارة بمركز نقادة إثر إصابته بطعنة نافذة فى الصدر.

انتقل إلى مكان الحادث اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، والعقيد ياسر القطان رئيس فرع البحث الجنائي بقوص، وتبين أن مرتكب الحادث حسام ع ١٩ سنة عامل وجار المجنى عليه وصديقه، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها القتيل بضرب المتهم بقطعة حديدية فى أذنه فقام المتهم بالذهاب لمنزله وأحضر مطواة وبمجرد أن شاهد المجنى عليه قام بطعنه طعنة نافذة فى الصدر ولقي مصرعه في الحال، وتم ضبط المتهم واعترف بقيامه بقتل صديقه.

وأضاف: "لا أصدق ما حدث لقد كان القتيل جارى وصديقي ولم نفترق أبدا ولكن لحظة غضب قضت علينا".

وتابع: "يوم الحادث كنا نضحك ونلعب ونتبادل المزاح والنكات وخرجت منى كلمة سيئة لم يحتملها صديقي ورغم اعتذارى له إلا أنه قام بضربى فى أذنى بقطعة حديدية، واعتقدت أن جزء من أذنى تم قطعه، وعلى الفور انتابتنى حالة كبيرة من الغضب وقمت بالذهاب إلى المنزل وأحضرت مطواة وعدت إلى مكان جلوسه، وبمجرد أن شاهدت صديقي طعنته فى صدره وسالت دماؤه ولكننى لم أقصد قتله أبدا، فقط كنت أريد تأديبه بعد أن ضربنى ولكننى الآن أعيش أسوأ أيام عمرى القصير حيث فقدت صديقي وأصبحت فى انتظار الإعدام أو السجن".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء بريطانيون يؤكدون دور البدانة في تفاقم حدة مرض الزهايمر

تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2021

القبض على رجل في برلين راسل طيارين لاسلكيًا ووجه لهم تعليمات خطيرة

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

العرض المسرحي «كشفناه» بحديقة السيدة زينب.. اليوم

أشرف الصباغ: الأعمال الدرامية لتشيخوف كانت سببًا في مهرجانه الدولى

قريبًا.. دار صفصافة تصدر رواية «مولودة عام 1982» لـ تشو نام جو

أحمد مرسى: يجب استثمار الكنوز البشرية الحية لحفظ التراث غير المادى