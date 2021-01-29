المبعوث الأمريكي الخاص بإيران تحدث مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتقييم الوضع

قال مصدر دبلوماسي أوروبي، اليوم الجمعة، إن المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بإيران روبرت مالي تحدث مع مسؤولين بارزين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الخميس، لمعرفة تقييم الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 للوضع الحالي.وأشار المصدر، إلى حوار مالي مع السياسيين البريطانيين والفرنسيين والألمان "الأمر يتعلق بمحاولة الإلمام بالملف وتقييم ما نفكر فيه".